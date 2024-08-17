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17 августа, 18:03

Приметы — шрам на руке и серая барсетка: Под Ростовом ищут сбежавшего из колонии зэка

ФСИН: Осуждённый за кражу сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области

Осуждённый, который сбежал из колонии под Ростовом. Обложка © VK / ГУ ФСИН России по Ростовской области

Осуждённый, который сбежал из колонии под Ростовом. Обложка © VK / ГУ ФСИН России по Ростовской области

В Ростовской области силовики ищут осуждённого, сбежавшего из колонии-поселения №8. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Известно, что заключённый пропал ещё во вторник, 13 августа. Речь идёт о Михайленко Николае Владимировиче 1987 года рождения. Из отличительных примет у него есть шрам от пореза на внутренней стороне левой руки. Заключённый был одет в тёмно-синюю рубашку с вертикальными белыми полосками и длинную кофту. С собой у Михайленко была серая барсетка. По данным ведомства, мужчина покинул колонию, чтобы посетить продуктовый магазин, однако к назначенному времени он так и не вернулся.

"В исправительном учреждении мужчина отбывал наказание сроком два года по ст. 158 УК РФ ("Кража")", — говорится в сообщении.

При появлении информации о месте нахождения Михайленко ведомство просит сообщить в правоохранительные органы. Также во ФСИН напомнили, что за самовольный уход из колонии светит до четырёх лет лишения свободы.

А ранее сообщалось, что заключённые устроили банкет с шашлыками и арбузами в мордовской колонии. На слитом в Сеть снимке видно, что праздник посетило не менее 40 человек. Большинство из них осуждены за тяжкие преступления. По факту застолья СК начал проверку.

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Наталья Демьянова
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