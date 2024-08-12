Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили роскошный пир в мордовской колонии

Опасные преступники, среди которых наркодилеры и лидеры этнических группировок, устроили роскошный банкет в исправительной колонии (ИК-7), расположенной в Зубово-Полянском районе Мордовии. Об этом пишут корреспонденты газеты "Известия", в распоряжении которых появились фотографии с места событий.

Фотографии с банкета в мордовской исправительной колонии. Фото © "Известия"

Журналисты сообщают, что устроенному празднеству может позавидовать среднестатистический россиянин. На предоставленных кадрах можно увидеть, как на двух столах с не менее 40 осужденными по бокам стоят арбузы, шашлык, тазики с салатами, пицца, выпечка и напитки.

По данным издания, фотография была сделана 20 июля текущего года. Корреспонденты отправили по этому поводу запрос с Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

"В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе", — заявили в пресс-службе, добавив, что разрешённые продукты питания заключённые могут также получать в посылках и передачах и употреблять их в отведённое распорядком дня время в комнатах приема пищи.

Эту новость в беседе с "Известиями" прокомментировал адвокат Павел Корнияко. По его словам, времяпрепровождение осужденных жёстко регламентируется правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения, которые не сильно отличаются от того, что прописано в действующем законодательстве.

"Естественно, официально никакой день рождения за большим столом и с фуршетом и подарками отметить нельзя. Это в принципе не предусмотрено нормативными документами, такое право не закрепляется за заключёнными", — убеждён юрист.