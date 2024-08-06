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6 августа, 16:50

Отсидевший 20 лет "лесопарковый маньяк" Корочкин заявил о своей невиновности

"Лесопарковый маньяк" Алексей Корочкин. Обложка © YouTube / Новости Сегодня

"Лесопарковый маньяк" Алексей Корочкин. Обложка © YouTube / Новости Сегодня

Челябинец Алексей Корочкин, более известный как "лесопарковый маньяк", утверждает, что он не виновен в преступлениях, за которые отсидел 20 лет в колонии. Об этом мужчина рассказал в беседе с Пятым каналом.

"Отсидел непонятно за кого, за что. Ну, за что — понятно, но непонятно — за кого. 20 лет из жизни вылетело", — посетовал Корочкин.

Он добавил, что 20 лет назад его привезли в участок, не имея никаких доказательств причастности к совершённым преступлениям. По словам Корочкина, у силовиков были только показания двух свидетельниц, одна из которых в итоге отказалась от своих слов.

Также Корочкин проходил по ещё одному эпизоду. По версии следствия, мужчина расправился с Игорем Печёнкиным, но благодаря показаниям свидетельницы о несоответствии внешнему виду этот эпизод убрали. Позднее мужчину приговорили к 20 годам тюремного заключения.

Адвокат объяснил, чем "лесопарковый маньяк" займётся сразу после освобождения
Адвокат объяснил, чем "лесопарковый маньяк" займётся сразу после освобождения

Ранее Life.ru сообщал, что "лесопарковый" маньяк вышел на свободу 2 августа, его осудили за убийства и изнасилования в городском бору Челябинска. Алексей Корочкин провёл в колонии строгого режима 20 лет. Серия нападений потрясла Южный Урал в 2004 году. Неизвестный на протяжении нескольких месяцев расстреливал людей, которые гуляли в парке. Прямых улик, доказывающих то, что это был Корочкин, не было. Кроме того, по данным СМИ, как минимум пять нападений с похожим почерком случились после его ареста. Сам Корочкин всё это время не давал признательных показаний. Он считает себя невиновным и жертвой оговора.

Дарья Нарыкова
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