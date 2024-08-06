Отсидевший 20 лет "лесопарковый маньяк" Корочкин заявил о своей невиновности

Челябинец Алексей Корочкин, более известный как "лесопарковый маньяк", утверждает, что он не виновен в преступлениях, за которые отсидел 20 лет в колонии. Об этом мужчина рассказал в беседе с Пятым каналом.

"Отсидел непонятно за кого, за что. Ну, за что — понятно, но непонятно — за кого. 20 лет из жизни вылетело", — посетовал Корочкин.

Он добавил, что 20 лет назад его привезли в участок, не имея никаких доказательств причастности к совершённым преступлениям. По словам Корочкина, у силовиков были только показания двух свидетельниц, одна из которых в итоге отказалась от своих слов.

Также Корочкин проходил по ещё одному эпизоду. По версии следствия, мужчина расправился с Игорем Печёнкиным, но благодаря показаниям свидетельницы о несоответствии внешнему виду этот эпизод убрали. Позднее мужчину приговорили к 20 годам тюремного заключения.