Адвокат объяснил, чем "лесопарковый маньяк" займётся сразу после освобождения
Адвокат Кривошеев: Корочкин намерен добиться отмены приговора за убийства
"Лесопарковый маньяк" Александр Корочкин провёл в колонии 20 лет. Фото © YouTube / Новости Сегодня
Вышедший на свободу Алексей Корочкин, которого прозвали "лесопарковым маньяком", намерен подать апелляцию и добиться отмены приговора за убийства. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Кривошеев 360.ru.
По словам защитника, чтобы подать апелляцию, придётся добиться возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
"Это делается через прокуратуру. Если прокуратура упрётся, с этим ничего не сделаешь. Будем возобновлять этот процесс. То есть я это уже делал, нам отказали. Будем повторять", — заявил адвокат.
Он уточнил, что следователи возбуждали два дела. По одному из них Корочкина признали виновным, второе — по поводу убийства ещё шести человек — приостановили и сдали в архив в связи с неустановлением виновного.
Напомним, 2 августа на свободу вышел "лесопарковый маньяк" Александр Корочкин, осуждённый за убийства и изнасилования в городском бору Челябинска. Он провёл в колонии строгого режима 20 лет.
Серия нападений потрясла Челябинск в 2004 году. Неизвестный на протяжении нескольких месяцев расстреливал людей, которые гуляли в парке. Прямых улик, доказывающих то, что это был Корочкин, не было. Кроме того, СМИ писали, что как минимум пять похожих нападений случилось после его ареста. Сам Корочкин всё это время не давал признательных показаний. Мужчина считает себя жертвой оговора.