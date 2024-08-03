Адвокат объяснил, чем "лесопарковый маньяк" займётся сразу после освобождения

Вышедший на свободу Алексей Корочкин, которого прозвали "лесопарковым маньяком", намерен подать апелляцию и добиться отмены приговора за убийства. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Кривошеев 360.ru.

По словам защитника, чтобы подать апелляцию, придётся добиться возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

"Это делается через прокуратуру. Если прокуратура упрётся, с этим ничего не сделаешь. Будем возобновлять этот процесс. То есть я это уже делал, нам отказали. Будем повторять", — заявил адвокат.

Он уточнил, что следователи возбуждали два дела. По одному из них Корочкина признали виновным, второе — по поводу убийства ещё шести человек — приостановили и сдали в архив в связи с неустановлением виновного.

Напомним, 2 августа на свободу вышел "лесопарковый маньяк" Александр Корочкин, осуждённый за убийства и изнасилования в городском бору Челябинска. Он провёл в колонии строгого режима 20 лет.