"Лесопарковый маньяк" вышел на свободу спустя 20 лет, но продолжает настаивать на невиновности

"Лесопарковый маньяк" Александр Корочкин, осуждённый за убийства и изнасилования в городском бору Челябинска, вышел на свободу. Он провёл в колонии строгого режима 20 лет, и все это время не давал признательных показаний. Мужчина считает себя жертвой оговора. К тому же в 2023 году в деле появились новые улики, которые могут указывать на непричастность челябинца к преступлениям, сообщает URA.ru.

Напомним, что серия убийств, в которых обвинили охранника ЮУрГУ, произошла в 2004 году. Неизвестный на протяжении нескольких месяцев расстреливал людей, которые гуляли в парке. Прямых улик, показаний свидетелей, указывающих на Корочкина, и даже орудия преступления не было. Кроме того, СМИ писали, что как минимум пять похожих нападений было совершено, когда он уже находился под следствием.

Корочкин оказался под подозрением из-за военного прошлого — семь лет служил в горячей точке, а ещё из-за того, что проживал недалеко от места преступлений. Свою роль сыграло и то, что две выжившие жертвы смогли опознать в нём "человека, похожего на маньяка", хотя до конца уверены в этом не были. Алиби мужчины в расчёт не брали — в его пользу свидетельствовала супруга. А года назад случайно появилось очень важное доказательство возможной непричастности Корочкина к преступлениям.

Вдова бывшего сотрудника МВД принесла в отдел полиции сейф с коллекцией оружия покойного. Тот, помимо службы, увлекался ещё и охотой, поэтому арсенал был солидным. Экспертиза показала, что один из пистолетов использовался в убийствах, которые "висели" на Корочкине. Тем не менее, решение суда осталось неизменным.

"Вину я не признал и не признаю никогда то, чего я не совершал. Прокуратура говорила, что возобновят дело после того, как нашли пистолет и опознали настоящего убийцу, но всё повисло опять в воздухе. Никто не хочет этим заниматься, так как прошло уже почти 20 лет", — говорилось в письме Корочкина в редакцию сетевого издания "НГС.НОВОСТИ".