"Перенесла уже пять операций": Жертва "кислотного маньяка" впервые показала лицо после трагедии

Жертва кислотного маньяка Анастасия Лобода из подмосковного Монина впервые показала своё лицо после покушения. Девушка уже смогла перенести пять операций. Впереди её ждёт ещё три хирургических вмешательства.

"Я перенесла уже пять операций. Три операции были экстренные — в офтальмологии. У меня вокруг глаз и на лице были волдыри, вся кожа была чёрно-синего цвета. Всё это пришлось снимать и срезать. Это брови, веки, нервные окончания. Врачи очень боялись. И ещё две операции были по пересадке кожи на веки. Это уже более серьёзно", — рассказала Анастасия в беседе с Kp.ru.

Жертва "кислотного маньяка" Анастасия Лобода. Обложка © Kp.ru

По словам девушки, больше всего у неё пострадал правый глаз — он видит лишь на 30%. Она призналась, что иногда смотрит в окно и не видит дерево рядом. Вместе с тем пострадавшая отметила, что её сын уже привык к такому внешнему виду. Но вот когда Анастасия только встретилась с мальчиком после нападения, тот поначалу её не узнал.

Кстати, результаты исследований показали, что у неё 20-процентное повреждение глаз. Чтобы правильно пришить веки, пришлось даже дробить кость, причём с каждым таким вмешательством страдает роговица. Помимо этого у Анастасии ещё никак не спадает отёк.

"Ожоговая болезнь никак толком не лечится. И вот я еду с заложенным носом. Глаза сегодня слезятся ужасно, и нос заложило до кучи. И вот каждый день что-то новенькое. Ближайшие месяца три-четыре оно вот так и будет. А дальше нужны будут операции, реабилитации", — приводит её слова 360.ru. Анастасия нуждается в финансовой помощи, поскольку каждая операция стоит немалых денег.

Несмотря на все проблемы, главный страх Анастасии заключается в том, что суд признает "кислотного маньяка" невменяемым и после лечения он вскоре выйдет на свободу. Так, кстати, и произошло. Теперь 32-летнего Андрея могут отправить на принудительное лечение. По данным медицинской комиссии, в момент нападений он не понимал, что делает. Анастасия же надеется, что с мужчиной никогда больше не встретится. Сейчас её напрягает только то, что "он живёт рядом", буквально напротив.