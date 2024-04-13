"Увлекается химией": Раскрыта профессия предполагаемого "кислотного маньяка" из Подмосковья
SHOT: Нападавший в Подмосковье "маньяк-химик" работал инженером и преподавателем
Предполагаемый маньяк из Монина. Обложка © SHOT
Предполагаемым "кислотным маньяком" из подмосковного Монина оказался 31-летний инженер и педагог. Об этом сообщает SHOT.
Последствия атаки "маньяка-химика" на одну из жертв. Коллаж © SHOT
Задержанный Андрей С. ранее преподавал радиотехнику в одном из подмосковных колледжей, также работал инженером в лаборатории. В настоящее время мужчина является безработным. Он увлекается химией и подписан на тематические паблики. Так, например, недавно предполагаемый маньяк опубликовал в соцсетях "Притчу об отравленной воде". У него при обыске изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью.
Знакомые задержанного рассказали телеграм-каналу, что злоумышленник работал также сапожником в Монине, его там многие знали. Мужчина живёт один, семьи у него нет. Соседи отзываются о нём как о скромном и тихом человеке, никто не понимает, зачем ему понадобилось обливать женщин кислотой.
Напомним, что в подмосковном Монине орудовал "маньяк-химик", который выплёскивал кислоту на местных жительниц. Жертвами стали три девушки, неадекват нападал на них на улицах Комсомольской, Южной и Московской. Возбуждено уголовное дело. 12 апреля стало известно, что злоумышленника задержали.