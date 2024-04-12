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12 апреля, 20:20

В Подмосковье задержали нападавшего на женщин "маньяка-химика"

В подмосковном посёлке Монино задержан предполагаемый "кислотный маньяк", обливавший женщин химическим веществом. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Информацию также подтвердили в подмосковном управлении Следственного комитета.

В Подмосковье задержали предполагаемого "кислотного маньяка". Видео © Telegram / Mash

Подозреваемому Андрею Ч. 31 год. Судя по информации, указанной на страницах в соцсетях, работает ведущим инженером на местном техпредприятии. Свою вину в содеянном не признал. В его квартире произведён обыск.

Названо вещество, которое "маньяк-химик" использовал при нападении на девушек
Названо вещество, которое "маньяк-химик" использовал при нападении на девушек

Ранее Life.ru писал, что в подмосковном Монине завёлся "маньяк-химик", который выплёскивает кислоту на местных жительниц и скрывается с места происшествия. Жертвами стали три девушки, неадекват нападал на них на улицах Комсомольской, Южной и Московской. Один из инцидентов попал на камеру видеонаблюдения.

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Кадр из видео Telegram / Mash

Лариса Сафронова
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