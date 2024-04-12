В Подмосковье задержали нападавшего на женщин "маньяка-химика"

В подмосковном посёлке Монино задержан предполагаемый "кислотный маньяк", обливавший женщин химическим веществом. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Информацию также подтвердили в подмосковном управлении Следственного комитета.

В Подмосковье задержали предполагаемого "кислотного маньяка". Видео © Telegram / Mash

Подозреваемому Андрею Ч. 31 год. Судя по информации, указанной на страницах в соцсетях, работает ведущим инженером на местном техпредприятии. Свою вину в содеянном не признал. В его квартире произведён обыск.