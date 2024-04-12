Названо вещество, которое "маньяк-химик" использовал при нападении на девушек

"Маньяк-химик" из подмосковного Монино мог обливать своих жертв серной кислотой, предположил в беседе с Life.ru заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. Он отметил, что по внешнему виду это могло быть именно это вещество.

"На первый взгляд, если брать внешние признаки — это серная кислота, потому что одежда съедена. Причём концентрированная серная кислота. Азотная кислота изменит цвет красителя, и тоже можно проесть одежду, но не так, таких дырок явных не будет. От соляной кислоты также может измениться цвет ткани, но таких дырок абсолютно точно не будет", — пояснил эксперт.

Судя по воздействию на тело — тоже похоже на серную кислоту, которая поражает кожу наиболее глубоко — видно изъязвления. Хотя, конечно, могли быть использованы десятки и сотни других веществ, которые этот "химик" мог найти или смешать. Химик Николай Васильев

Он рассказал, что в некоторых случаях жертвы сами усложняют ситуацию, начиная расчёсывать поражённые участки. Химик отметил, что при попадании кислоты нужно как можно быстрее смыть её, в первую очередь — промыть глаза, если вещество попало и туда. Также специалист посоветовал жителям столичного региона настоять на том, чтобы скорая помощь везла пострадавшего именно в институт Склифосовского.

"Если вам будут говорить, что и в других местах помогут — ничего подобного. Только в Склифосовского есть специалисты, которые окажут наиболее квалифицированную помощь", — заявил собеседник Life.ru, отметив, что полностью удалить следы от ожогов не удастся, но медики могут уменьшить последствия.

Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковном Монино завёлся "маньяк-химик". Он выплёскивает кислоту на местных жительниц и убегает. Жертвами стали три девушки, неадекват нападал на них на улицах Комсомольской, Южной и Московской. Один из инцидентов даже попал на камеру видеонаблюдения.