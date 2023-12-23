Следил несколько дней: Неизвестный средь бела дня напал на сибирячку и плеснул в неё кислотой

Жительница Кемерова стала жертвой нападения неизвестного мужчины прямо на улице: он избил женщину и плеснул ей в лицо химической жидкостью. Об этом 41-летняя Ольга рассказала сайту kp.ru.

По словам сибирячки, всё произошло пару месяцев назад. Она отвела ребёнка в школу, после чего на улице на неё внезапно налетел мужчина в чёрном. Он ударил женщину по лицу и плеснул ей в лицо неизвестной едкой жидкостью.

"Я повернулась, почувствовала удар и полетела на асфальт. В этот момент на меня выплеснули какую-то химическую жидкость. Всё лицо начало гореть и чесаться. Я не могла открыть глаза. Я поняла, что меня грабят, и дёрнула сумку на себя. А нападавший молча убежал", — призналась Ольга.

Сразу же после нападения она обратилась в больницу, где у неё зафиксировали гематомы лица и химический ожог лица и шеи первой степени. Ольга понятия не имеет, кто стоит за нападением, ведь она обычная домохозяйка в разводе. К тому же с бывшим мужем она в хороших отношениях.

Ольга написала заявление в полицию, но нападавшего так и не нашли. Однако удалось выяснить, что преступник выслеживал женщину на протяжении нескольких дней. Автомобиль, на котором он ездил за сибирячкой, попал на камеры видеонаблюдения. Как оказалось, машина была арендованной, а хозяин утверждает, что давал её "всем подряд". Сейчас в запутанном деле разбирается прокуратура.