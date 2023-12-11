Жительница Барнаула хотела отравить бывшего водкой с метадоном, но план провалился

Предпринимательница Анна из Барнаула попыталась отравить бывшего возлюбленного Павла водкой с метадоном, пишет телеграм-канал Mash Siberia. Достать опасный препарат 39-летняя бизнес-леди попросила брата, хорошо известного правоохранительным органам.

По данным канала, предпринимательница затаила обиду на экс-возлюбленного за то, что он с ней расстался. Мстительная женщина не смогла простить бывшего и решила его отравить: для этого она добавила метадон в водку и подарила бутылку Павлу на день рождения.

Однако мужчина сразу почувствовал, что что-то не так. К тому же он знал, что Анна по образованию медик. Он не стал откупоривать бутылку, а отнёс её сразу в полицию. После экспертизы её и брата отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.