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11 декабря, 03:51

Жительница Барнаула хотела отравить бывшего водкой с метадоном, но план провалился

Mash: В Барнауле женщина попыталась отравить бывшего водкой с метадоном

<p>Предпринимательница Анна и её брат-соучастник. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mash_siberia/6313" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Siberia</a></p>

Предпринимательница Анна и её брат-соучастник. Обложка © t.me / Mash Siberia

Предпринимательница Анна из Барнаула попыталась отравить бывшего возлюбленного Павла водкой с метадоном, пишет телеграм-канал Mash Siberia. Достать опасный препарат 39-летняя бизнес-леди попросила брата, хорошо известного правоохранительным органам.

По данным канала, предпринимательница затаила обиду на экс-возлюбленного за то, что он с ней расстался. Мстительная женщина не смогла простить бывшего и решила его отравить: для этого она добавила метадон в водку и подарила бутылку Павлу на день рождения.

Однако мужчина сразу почувствовал, что что-то не так. К тому же он знал, что Анна по образованию медик. Он не стал откупоривать бутылку, а отнёс её сразу в полицию. После экспертизы её и брата отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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Анатолий Симоненко
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