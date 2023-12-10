На его счету ещё три нападения: В Уфе задержан неадекват, убивший пожилую россиянку ударом кастета

В Уфе задержали мужчину, совершившего несколько нападений на прохожих с кастетом, одно из которых закончилось смертью пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Башкирии, в поисках преступника силовики проделали огромную работу.

В Уфе задержали мужчину, нападавшего на прохожих с кастетом. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Тщательно изучены камеры видеонаблюдения, допрошены очевидцы, проанализированы обстоятельства каждого нападения, в результате установлен подозреваемый и его местонахождение. Мужчина был задержан при поддержке СОБР Управления Росгвардии республики по месту своего жительства в квартире на улице Гагарина города Уфы", — говорится в опубликованном сообщении.

Учитывая убийство женщины, на счету нападавшего четыре нападения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следствие продолжается. Видео задержания мужчины 1989 года рождения публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.