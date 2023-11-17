Похищено 200 млн: Момент дерзкого ограбления у банка в центре Москвы попал на видео

Прокуратура опубликовала видео момента ограбления мужчин у банка в центре Москвы. По уточнённой информации, инцидент произошёл на Пресненском валу. Речь может идти о сумме более 200 миллионов рублей, сообщает SHOT.

В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу и похитили у курьеров около 300 млн. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

По данным телеграм-канала, ограбление произошло возле банка "Ростфинанс". Неизвестные подъехали на "мерседесе", открыли стрельбу из травматического оружия и похитили сумку с деньгами. Один человек пострадал, от госпитализации он отказался.

Место дерзкого ограбления в центре Москвы оцеплено, ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Видео © Telegram / SHOT

"По предварительной информации, на Пресненском Валу неизвестные подъехали на автомобиле к мужчинам, произвели несколько выстрелов в их сторону, открыто похитили крупную сумму денег, после чего скрылись места происшествия", — сообщили в столичной прокуратуре.