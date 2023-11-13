В Москве произошло "ограбление", которое вызовет сердечный приступ у всех ипотечников
Москвич лишился "ипотечного" миллиона, не проверив зачисление денег в банкомате
Шокирующая для всех ипотечников история произошла в Москве. Мужчина хотел внести платёж за ипотеку, положил один миллион в банкомат и ушёл, не проверив зачисление. Но аппарат "выплюнул" купюры, и их забрал следующий в очереди к банкомату, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 35-летний житель столицы пошёл вносить платёж за ипотеку в торговый центр в районе Говорово. С собой у него было два миллиона рублей, но банкомат принял только один миллион. Мужчина повторил попытку с оставшимся миллионом и ушёл без подтверждения операции: понадеялся, что на этот раз сумма точно зачислится.
Но спустя пять минут мужчине пришло СМС-сообщение, что деньги всё-таки не на счету. Когда он прибежал к банкомату, там уже никаких денег не было: внушительную сумму забрал неизвестный. Москвичу пришлось обращаться в полицию. Теперь новоиспечённого миллионера ищут.
Кстати, с банкоматами связана ещё одна опасность, которая может сделать вас жертвой мошенников. Дело в том, что злоумышленники нередко дублируют камеру аппарата, чтобы заполучить доступ к личным данным обладателей пластиковых карт. Определить поддельное видеоустройство можно по следам клея вокруг или неровному расположению.
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