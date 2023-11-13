В Москве произошло "ограбление", которое вызовет сердечный приступ у всех ипотечников

Шокирующая для всех ипотечников история произошла в Москве. Мужчина хотел внести платёж за ипотеку, положил один миллион в банкомат и ушёл, не проверив зачисление. Но аппарат "выплюнул" купюры, и их забрал следующий в очереди к банкомату, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 35-летний житель столицы пошёл вносить платёж за ипотеку в торговый центр в районе Говорово. С собой у него было два миллиона рублей, но банкомат принял только один миллион. Мужчина повторил попытку с оставшимся миллионом и ушёл без подтверждения операции: понадеялся, что на этот раз сумма точно зачислится.

Но спустя пять минут мужчине пришло СМС-сообщение, что деньги всё-таки не на счету. Когда он прибежал к банкомату, там уже никаких денег не было: внушительную сумму забрал неизвестный. Москвичу пришлось обращаться в полицию. Теперь новоиспечённого миллионера ищут.