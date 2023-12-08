В Уфе ищут неизвестного, убившего прохожую пенсионерку ударом кастета
В Уфе выясняют личность неизвестного неадеквата, который одним ударом убил пенсионерку. На опубликованном Mash Batash видео — то, как злоумышленник подбегает к женщине во дворе дома по улице Братьев Кадомцевых и бьёт её кастетом по голове. После этого он убежал, 81-летняя пострадавшая провела в больнице почти две недели и накануне скончалась.
В Уфе ищут неизвестного, убившего прохожую пенсионерку ударом кастета. Видео © Mash Batash
По данным РИА "Новости", уфимские правоохранители уже устанавливают личность напавшего. Возбуждено уголовное дело. По какой статье, не указывается. Ведутся поиски преступника. В момент нападения злоумышленник был в белой маске, красной шапке, длинной тёмно-синей куртке.
Ранее в Москве неизвестные совершили разбойное нападение посреди проезжей части на Шипиловской улице. Они окружили и обстреляли иномарку, после чего похитили деньги. Водитель госпитализирован.