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7 декабря, 21:42

В стиле 90-х: Бандиты устроили вооружённое ограбление в Москве средь бела дня и попали на видео

Неизвестные обстреляли водителя на юге Москвы и похитили сумки с деньгами

<p>Пострадавшая Mazda. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/3474" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Пострадавшая Mazda. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Ограбление с применением огнестрельного оружия произошло на юге Москвы 7 декабря. Разбойное нападение было совершено посреди проезжей части на Шипиловской улице, уточнила столичная прокуратура.

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленники выходят из автомобиля и окружают стоящую рядом иномарку. Спустя мгновение по водителю открывают огонь. Попытка скрыться от нападавших оказывается неудачной, и белая Mazda вылетает на обочину, позволив бандитам завершить коварный план.

Вооружённое ограбление произошло на юге Москвы. Видео © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"На улице Шипиловская неизвестные вышли из автомобиля, подошли к мужчине 1988 года рождения, который находился за рулём транспортного средства, произвели несколько выстрелов и похитили сумки, в которых, предварительно, находились денежные средства", — сказано в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что автомобиль преступников был обнаружен неподалёку от места инцидента. В настоящий момент сумма ущерба устанавливается. Территория оцеплена правоохранителями, а пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Похищено 200 млн: Момент дерзкого ограбления у банка в центре Москвы попал на видео

Похищено 200 млн: Момент дерзкого ограбления у банка в центре Москвы попал на видео

А ранее дерзкое ограбление в голливудском стиле было совершено в Милане. Там злоумышленники похитили из банка 160 тысяч евро, использовав подкоп.

Илья Пушкарев
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