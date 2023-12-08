В стиле 90-х: Бандиты устроили вооружённое ограбление в Москве средь бела дня и попали на видео
Неизвестные обстреляли водителя на юге Москвы и похитили сумки с деньгами
Пострадавшая Mazda. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Ограбление с применением огнестрельного оружия произошло на юге Москвы 7 декабря. Разбойное нападение было совершено посреди проезжей части на Шипиловской улице, уточнила столичная прокуратура.
На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленники выходят из автомобиля и окружают стоящую рядом иномарку. Спустя мгновение по водителю открывают огонь. Попытка скрыться от нападавших оказывается неудачной, и белая Mazda вылетает на обочину, позволив бандитам завершить коварный план.
Вооружённое ограбление произошло на юге Москвы. Видео © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"На улице Шипиловская неизвестные вышли из автомобиля, подошли к мужчине 1988 года рождения, который находился за рулём транспортного средства, произвели несколько выстрелов и похитили сумки, в которых, предварительно, находились денежные средства", — сказано в сообщении прокуратуры.
В надзорном ведомстве уточнили, что автомобиль преступников был обнаружен неподалёку от места инцидента. В настоящий момент сумма ущерба устанавливается. Территория оцеплена правоохранителями, а пострадавшему оказывается медицинская помощь.
А ранее дерзкое ограбление в голливудском стиле было совершено в Милане. Там злоумышленники похитили из банка 160 тысяч евро, использовав подкоп.