В Милане совершено дерзкое ограбление банка через дырку в полу

В Милане в среду, 6 декабря, банда из четырёх человек ограбила банк, добычей злоумышленников стали 160 тысяч евро. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Грабители ненадолго взяли в заложники семь человек и вынудили двух банковских служащих показать им сейф. По свидетельству пострадавших, у преступников был южный акцент. Вызванные на место правоохранители обнаружили подкоп, ведущий в соседнюю пиццерию.