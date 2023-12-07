В Милане совершено дерзкое ограбление банка через дырку в полу
Corriere della Sera: В Милане четверо неизвестных ограбили банк на €160 тыс.
В Милане в среду, 6 декабря, банда из четырёх человек ограбила банк, добычей злоумышленников стали 160 тысяч евро. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
Грабители ненадолго взяли в заложники семь человек и вынудили двух банковских служащих показать им сейф. По свидетельству пострадавших, у преступников был южный акцент. Вызванные на место правоохранители обнаружили подкоп, ведущий в соседнюю пиццерию.
Дырка в банке, через которую произошло ограбление. Фото © LaPresse
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А ранее Лайф писал, что в Москве двое налётчиков со стрельбой ограбили мужчину у отделения банка на Краснопресненской улице. Происшествие в центре столицы попало на видео.
LaPresse