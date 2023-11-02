Австралийка отравила пирогом с поганками почти всю семью из-за мести бывшему

В Австралии правоохранители выяснили, кто стал причиной загадочных смертей в маленьком городе Леонгате. Как выяснилось, преступницей оказалась 49-летняя Эрин Паттерсон, которая отравила почти всю свою семью из мести бывшему, пишет Sky News.

По данным СМИ, 29 июля Паттерсон приготовила пирог "Веллингтон" от Гордона Рамзи, в котором помимо мяса были ядовитые грибы. На обед пришли четверо родственников. Впоследствии трое, две бывшие свекрови Эрин и её родная сестра, умерли в больнице. Мужа сестры, местного пастора, госпитализировали, ему чудом удалось выжить благодаря пересадке печени.

На ужине также должен был присутствовать и бывший муж Эрин, но он отказался прийти в последний момент. Следствие предполагает, что всё это действо женщина затевала для него как показательное выступление в качестве мести.

Эрин не сразу стали подозревать: она долго плакала на публику и перед журналистами, делая вид, что очень расстроена. Позже правоохранители выяснили, что смертельные поганки женщина собрала в городке, где они растут в большом количестве. Ранее на допросе она утверждала, что выжила благодаря таблеткам для печени.

Кроме того, правоохранители выяснили, что год назад бывший муж женщины перенёс необъяснимую болезнь и также чуть не скончался, более двух недель пролежав в коме.