Пытавшегося отравить лётчиков на Кубани курьера будут судить по статье о теракте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" против 33-летнего уроженца Мелитополя Запорожской области, пытавшегося отравить выпускников Армавирского лётного училища в Краснодарском крае с помощью торта и алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Подозреваемый <...> организовал доставку алкогольных товаров и кондитерского изделия, которые содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах, для употребления в пищу", — говорится в опубликованном сообщении.

Мужчина доставлен к следователю для проведения следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.