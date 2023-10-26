Пытавшегося отравить лётчиков на Кубани курьера будут судить по статье о теракте
СК возбудил дело о теракте против мужчины, хотевшего отравить лётчиков на Кубани
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" против 33-летнего уроженца Мелитополя Запорожской области, пытавшегося отравить выпускников Армавирского лётного училища в Краснодарском крае с помощью торта и алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Подозреваемый <...> организовал доставку алкогольных товаров и кондитерского изделия, которые содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах, для употребления в пищу", — говорится в опубликованном сообщении.
Мужчина доставлен к следователю для проведения следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.
Собачник и любит стрелять: Соседи рассказали о курьере, который привёз торт с ядом лётчикам в Армавире
Напомним, 22 октября стало известно, что выпускников Армавирского лётного училища попытались отравить тортом и виски. Доставивший подозрительный подарок курьер оказался уроженцем Мелитополя Запорожской области. По некоторым данным, он мог быть завербован украинскими спецслужбами. В тот же день мужчину задержали в аэропорту соседнего Ставрополя при попытке вылететь в Москву. Его сразу арестовали на 15 суток.