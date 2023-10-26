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26 октября, 13:22
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Пытавшегося отравить лётчиков на Кубани курьера будут судить по статье о теракте

СК возбудил дело о теракте против мужчины, хотевшего отравить лётчиков на Кубани

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" против 33-летнего уроженца Мелитополя Запорожской области, пытавшегося отравить выпускников Армавирского лётного училища в Краснодарском крае с помощью торта и алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Подозреваемый <...> организовал доставку алкогольных товаров и кондитерского изделия, которые содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах, для употребления в пищу", — говорится в опубликованном сообщении.

Мужчина доставлен к следователю для проведения следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Собачник и любит стрелять: Соседи рассказали о курьере, который привёз торт с ядом лётчикам в Армавире

Собачник и любит стрелять: Соседи рассказали о курьере, который привёз торт с ядом лётчикам в Армавире

Напомним, 22 октября стало известно, что выпускников Армавирского лётного училища попытались отравить тортом и виски. Доставивший подозрительный подарок курьер оказался уроженцем Мелитополя Запорожской области. По некоторым данным, он мог быть завербован украинскими спецслужбами. В тот же день мужчину задержали в аэропорту соседнего Ставрополя при попытке вылететь в Москву. Его сразу арестовали на 15 суток.

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Матвей Константинов
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    Комментарий

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    ☆ Виктор CH☆сегодня в 03:42

    Отправить его в Херсонскую область и судить по законам военного времени !...

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