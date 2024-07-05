"Кислотного маньяка" из Монина признали невменяемым

"Кислотный маньяк" из Монина признан невменяемым. Теперь 32-летнего Андрея могут отправить на принудительное лечение, сообщили в СК России по Московской области. Медицинская комиссия заключила, что в момент нападений он не понимал, что делает.

"Кислотный маньяк" из Монина. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"В ходе предварительного следствия проведены химическая, судебно-медицинские экспертизы, а также психолого-психиатрическая, согласно заключению которой мужчина не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения в отношении него принудительных мер медицинского характера", — сказали в ведомстве, отметив, что пока обвиняемого оставят в СИЗО.