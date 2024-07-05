Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 17:54

"Кислотного маньяка" из Монина признали невменяемым

"Кислотный маньяк" из Монина признан невменяемым. Теперь 32-летнего Андрея могут отправить на принудительное лечение, сообщили в СК России по Московской области. Медицинская комиссия заключила, что в момент нападений он не понимал, что делает.

"Кислотный маньяк" из Монина. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"В ходе предварительного следствия проведены химическая, судебно-медицинские экспертизы, а также психолого-психиатрическая, согласно заключению которой мужчина не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения в отношении него принудительных мер медицинского характера", сказали в ведомстве, отметив, что пока обвиняемого оставят в СИЗО.

Названо вещество, которое "маньяк-химик" использовал при нападении на девушек
Названо вещество, которое "маньяк-химик" использовал при нападении на девушек

Напомним, ранее в подмосковном Монине завёлся "маньяк-химик", который обливал кислотой местных девушек. Пострадали три человека, неадекват нападал на них на улицах Комсомольской, Южной и Московской. В отношении преступника завели уголовное дело, а 12 апреля этого года его задержали. Позже стало известно, что нападавшим оказался инженер и преподаватель колледжа. Соседи злоумышленника рассказали, что он всегда был тихим и скромным.

Обложка ©

Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Александра Мышляева
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров