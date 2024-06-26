Пленница челябинского маньяка впервые появилась на публике
Владимир Ческидов в суде. Фото © t.me / SHOT
Женщина, которая провела 14 лет в плену у челябинского маньяка Владимира Ческидова, впервые появилась на публике. Она принимала участие во втором заседании суда по делу Ческидова, которое прошло в закрытом режиме, но коллеги из 360.ru успели снять кадры с бывшей пленницей.
Пленница челябинского маньяка впервые появилась на публике. Видео © 360.ru
Женщина приехала в суд в толстовке с капюшоном, прикрывающим лицо, и молча прошла в зал. Так же без комментариев потерпевшая позже вышла в сопровождении пристава.
Напомним, в конце июля 2023 года всю страну шокировала история жительницы Челябинской области, которая сбежала из плена маньяка спустя 14 лет заточения. Неадекват похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где жил вместе с матерью. Он держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. При этом она была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, а останки закопал в кастрюле в погребе. У челябинского маньяка, которого задержали в августе 2023 года, диагностировали шизофрению. Также по делу проходит его мать.