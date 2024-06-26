Пленница челябинского маньяка впервые появилась на публике

Женщина, которая провела 14 лет в плену у челябинского маньяка Владимира Ческидова, впервые появилась на публике. Она принимала участие во втором заседании суда по делу Ческидова, которое прошло в закрытом режиме, но коллеги из 360.ru успели снять кадры с бывшей пленницей.