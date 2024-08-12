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12 августа, 11:37

Следком начал проверку после фото банкета с шашлыками в мордовской ИК-7

Мордовский Следком начал проверку по факту банкета с осуждёнными в исправительной колонии № 7. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Организована процессуальная проверка... Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

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Напомним, в руки СМИ попали фото с того самого банкета. Опасные арестанты, в том числе наркодилеры и лидеры этнических группировок, устроили роскошные "посиделки" прямо в ИК-7 в Мордовии. На двух столах с не менее чем 40 осуждёнными стояли арбузы, шашлык, тазики с салатами, пицца, выпечка и напитки. ФСИН проводит проверку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Матвей Константинов
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