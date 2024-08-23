Свобода, вертолёт и бомба: Что известно о захвате заложников и резне в колонии в Волгоградской области Заключённые, исповедующие радикальный ислам, захватили сотрудников колонии № 19 в Волгоградской области. Один убит, пятеро, в том числе начальник колонии, ранены. Террористы пытаются вырваться на свободу, спецназ освобождает заложников. 23 августа, 12:33 Заключённые захватили сотрудников ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак, Станислав Красильников, Евгений Курсков

Что произошло в колонии ИК-19

Очередное нападение на сотрудников ФСИН произошло в пятницу в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области на окраине города Суровикина. По данным телеграм-канала SHOT, несколько заключённых захватили в заложники пятерых сотрудников ФСИН. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*. Среди заложников оказалось руководство колонии: начальник ИК-19 Андрей Девятов и его заместитель.

По факту нападения Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников с умышленным причинением смерти человеку) и части 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершённая группой лиц по предварительному сговору).

Известно, что нападение произошло во время заседания дисциплинарной комиссии около 12:00, предварительно, нападавших четверо. Террористы воспользовались тем, что они все вместе находились в одном месте — рядом с несколькими сотрудниками ФСИН.

Заключённые требуют вертолёт и обещают взорвать бомбу. Фото © Telegram / shot

На данный момент известно, что как минимум один сотрудник убит, ещё четверо тяжело ранены. Предположительно, погиб дежурный ИК-19, он пытался оказать сопротивление захватчикам. Известно, что среди пострадавших заместитель начальника колонии по безопасности и оперативной работе (БОР).

Судя по появившимся в Сети кадрам, преступники использовали заточки или ножницы. Однако источник SHOT сообщил, что в руках у них ножи-бабочки. Сейчас следователи рассматривают версию, что их пронесли на территорию ИК — за взятку.

К обеду преступники отпустили нескольких заложников. Троих пострадавших направили в реанимацию. У двоих из них — Юрия Маврина и Романа Пономарёва — зафиксированы резаные раны (у Маврина на лице и голове). Также выдали начальника колонии Андрея Девятова. Как выяснилось, его избивали молотком и бутылкой по голове, у него множественные раны. Он также госпитализирован.

Девятов возглавляет ИК-19 с 2014 года. На эту должность он перешёл с позиции заместителя начальника ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 15». За день до нападения Девятов провёл в ИК церемонию принятия присяги молодыми сотрудниками — её приурочили ко Дню флага РФ. На мероприятие пригласили ветеранов уголовно-исполнительной системы города, а также родителей молодых сотрудников.

Кроме сотрудников ФСИН из ИК-19 с ножевым ранением без сознания госпитализирован в больницу и один из заключённых. Предварительно, он мог быть участником бунта, на нём надеты наручники. По другой версии, он мог сам стать жертвой радикалов на «религиозной почве».







Что известно о предполагаемых захватчиках

Среди нападавших трое торговцев наркотиками. 28-летний Рамзидин Тошев, уроженец Узбекистана. Осуждён в октябре 2023 года на восемь лет. В июне 2022 года осудили уроженца Таджикистана — 23-летнего Рустамчона Наврузи. Его осудили на семь лет. Ещё один торговец отравой — 28-летний уроженец Таджикистана Назирчон Тошов. Осуждён на 8,5 года в апреле 2023 года. Ещё один — 29-летний уроженец Узбекистана Темур Хусинов сидит с 2019 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

















Что требуют террористы

По последней информации, радикалы блокированы в корпусе, где произошло нападение, они не имеют возможности передвигаться по ИК, переговоры с ними ведут в том числе сотрудники ФСИН, успевшие блокировать террористов. Преступники утверждают, что смогли собрать в колонии СВУ, и угрожают его взорвать.

Известно, что они требуют два миллиона долларов и вертолёт. Причём коптер должен приземлиться прямо на территорию колонии. Деньги должны быть на борту. После его взлёта должен быть обеспечен воздушный коридор в юго-восточном направлении, чтобы они могли сбежать из России. В случае преследования воздушного судна преступники угрожают убить заложников.

Чтобы отговорить нападавших от дальнейших планов, к ним привезли муллу из ближайшей Волгоградской мечети. В то же время на место ЧП прибыл спецназ, который готовится к штурму. Дорогу, ведущую к колонии, перекрыли инспекторы ДПС.

Начальник ИК-19 Девятов Андрей Георгиевич. Фото © 34.fsin.gov

Что такое ИК-19

Исправительная колония № 19 была основана в середине 60-х, находится на окраине города Суровикина. От Волгограда сюда ехать около двух часов. Режим содержания — строгий. Лимит наполнения учреждения составляет 1229 человек. В колонии есть швейный цех и производство по переработке древесины, пиломатериалов, изготовлению мебели, столярных изделий, мяса, хлебобулочных изделий, металлических изделий, плитки тротуарной, блоков саманных и бетонных. На территории колонии существует православная церковь и мечеть.

Заключённые захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Фото © Telegram / shot

Как сообщили SHOT в ОНК региона, никаких жалоб на неё не поступало, а последняя проверка проходила в мае. Сотрудники колонии регулярно проводили профилактику против выявлявшихся внутри ячеек.

Впрочем, весной этого года за получение взятки осудили на семь лет бывшего заместителя начальника захваченной ИК-19 Григория Беленкова. По версии следствия, в 2019-м он получил 320 тысяч рублей от четырёх осуждённых, а взамен обещал решить вопросы с их поощрением и скрывать факты их нарушений.

Ещё одного заместителя начальника ИК-19 Николая Борисевича задержали в 2021 году — и тоже за взятку. Он несколько месяцев брал деньги от своего подчинённого, который просил закрыть глаза на то, что его нет на работе. Всего Борисевич таким образом заработал 190 тысяч рублей.

Что такое тюремные джамааты

В последнее время в России появились и так называемые зелёные колонии, в которых власть контролируют заключённые, осуждённые за религиозный экстремизм. Они объединяются в тюремные джамааты и игнорируют воровские обычаи и понятия, не сотрудничают с администрацией, живут своими интересами.

— Проблема связана с тем, что в колониях Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей содержится много людей, исповедующих радикальный ислам. Они объединяются, вербуют новых сторонников среди заключённых, — рассказал Life.ru источник в правоохранительных органах.

Несмотря на то что ФСИН официально опровергает существование так называемых тюремных джамаатов, эта проблема есть.

Радикальный исламизм стал проникать в российские колонии и СИЗО после Второй чеченской кампании в 1999–2001 годах. Тогда задержанных боевиков и ваххабитов старались увезти подальше от Северного Кавказа — в колонии в глубине России. Они были первые, кто принёс эту идеологию за решётку, однако в первое время это было безобидно для других: такие заключённые объединялись между собой по принципу религиозной солидарности для поддержки друг друга в условиях тюремного социума.

После того как в России стали бороться с экстремистскими организациями и отправлять их лидеров в колонии, возникла новая ситуация. Радикалы стали вербовать сторонников среди заключённых.

— Такие люди прямо говорят, что не боятся тюрьмы, потому что там можно вести дагват — вербовку, — рассказал источник Life.ru.

Так стали появляться преступники, готовые в том числе и на джихад.

В 2007 году появилась террористическая радикальная организация «Имарат Кавказ», которая была впоследствии запрещена в России, а среди заключённых получили распространение смартфоны, позволявшие выйти в Интернет, что было на руку исламским радикалам. Они даже присягали на верность лидерам «Имарата Кавказа» по видеосвязи. После освобождения они были готовы совершать теракты.

Источники Life.ru рассказали, что радикалы обращают в религию даже изгоев среди заключённых. Те охотно принимают новую веру, потому что это единственный шанс изменить статус и подняться по социальной лестнице.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Как можно остановить радикальный исламизм в колониях? 0 Нельзя допускать большой концентрации радикалов в одной колонии С такими людьми должны плотно работать духовные лидеры Их нужно отправлять в колонии подальше от юга России Пусть с этим разбирается ФСИН и силовики

Авторы Евгений Кузнецов