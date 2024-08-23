Опубликован список захвативших ИК-19 в Суровикино под Волгоградом

Публикуем список предполагаемых террористов, захвативших ИК-19:

— Рамзидин Тошев, 28 лет, уроженец Узбекистана. Осуждён на 8 лет 25 октября 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков).

— Рустамчон Наврузи, 23 года, уроженец Таджикистана. Осуждён на 7 лет 23 июня 2022 года (Покушение на сбыт наркотиков).

— Назирчон Тонов, 28 лет, уроженец Таджикистана. Осуждён на 8,5 года 19 апреля 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков).

— Темур Хусинов, 29 лет, уроженец Узбекистана. Осуждён на 6 лет 9 ноября 2018 года (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее стало известно, что заключённые захватили колонию в Волгоградской области. В заложниках находится не менее четырёх человек. Предварительно, один сотрудник ФСИН убит, ещё трое ранены. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*.