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23 августа, 11:21
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Опубликован список захвативших ИК-19 в Суровикино под Волгоградом

Публикуем список предполагаемых террористов, захвативших ИК-19:

— Рамзидин Тошев, 28 лет, уроженец Узбекистана. Осуждён на 8 лет 25 октября 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков).

— Рустамчон Наврузи, 23 года, уроженец Таджикистана. Осуждён на 7 лет 23 июня 2022 года (Покушение на сбыт наркотиков).

— Назирчон Тонов, 28 лет, уроженец Таджикистана. Осуждён на 8,5 года 19 апреля 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков).

— Темур Хусинов, 29 лет, уроженец Узбекистана. Осуждён на 6 лет 9 ноября 2018 года (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Life.ru узнал требования заключённых, захвативших колонию под Волгоградом
Life.ru узнал требования заключённых, захвативших колонию под Волгоградом

Ранее стало известно, что заключённые захватили колонию в Волгоградской области. В заложниках находится не менее четырёх человек. Предварительно, один сотрудник ФСИН убит, ещё трое ранены. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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