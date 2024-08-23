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23 августа, 14:45

4 выстрела: Раскрыты подробности штурма ИК-19 под Волгоградом

Захвативших заложников в ИК-19 в Волгоградской области нейтрализовали снайперы

Сотрудники Росгвардии у ИК-19 в Волгоградской области после штурма. Обложка © Telegram / Росгвардия

Сотрудники Росгвардии у ИК-19 в Волгоградской области после штурма. Обложка © Telegram / Росгвардия

Четырёх заключённых, которые захватили заложников в ИК-19 в Волгоградской области, нейтрализовали снайперы. Об этом сообщили в Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии у ИК-19 в Волгоградской области после штурма. Видео © Telegram / Росгвардия

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены», — сообщили в телеграм-ведомстве.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, чтов операции наряду со спецназом ФСИН «Барс» участвовал СОБР Волгоградского управления Росгвардии, а для обеспечения безопасности привлекался ОМОН.

Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Предварительно, один сотрудник ФСИН был убит, ещё минимум четверо ранены. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм завершился около 17:00 мск, он продлился полчаса.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Никита Никонов
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