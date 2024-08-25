Спустя 26 часов после атаки: Подозреваемый в нападении в Германии сириец сам сдался полиции
Bild: Подозреваемый в нападении в Золингене сириец самостоятельно сдался полиции
Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на посетителей городского фестиваля в городе Золинген, сдался полиции спустя 26 часов после атаки. Информацию об этом приводит газета Bild.
По данным издания, неизвестный самостоятельно подошёл к полицейским в субботу около 23:00 по местному времени (00:00 воскресенья по московскому времени). Он признался правоохранителям, что он «тот, кого они ищут». Одежда мужчины была испачкана кровью жертв. Во время поисков он прятался в одном из дворов. Позднее глава МВД Северного Рейна подтвердил, что это был нападавший, и его заключили под стражу.
Подозреваемый в кровавой резне — 26-летний сириец, прибывший в Германию в 2022 году в статусе беженца. Личное дело мужчины, оказавшегося исламистом, было чистым. Напомним, ранее ИГИЛ* взяла на себя ответственность за произошедшее на фестивале в Германии. До того, как предполагаемый злоумышленник сдался, полиция задержала в приюте для беженцев другого сирийца. Сейчас выясняется его роль в случившемся.
До этого Life.ru писал, что количество пострадавших в результате нападения неизвестного на гостей фестиваля в немецком Золингене выросло до 11. Напомним, что вечером в пятницу, 23 августа, неизвестный мужчина «арабской внешности» напал с ножом на посетителей фестиваля, посвящённого 650-летию города, в результате чего погибли трое.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Shutterstock / FOTODOM / Spitzi-Foto