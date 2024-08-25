Спустя 26 часов после атаки: Подозреваемый в нападении в Германии сириец сам сдался полиции

Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на посетителей городского фестиваля в городе Золинген, сдался полиции спустя 26 часов после атаки. Информацию об этом приводит газета Bild.

По данным издания, неизвестный самостоятельно подошёл к полицейским в субботу около 23:00 по местному времени (00:00 воскресенья по московскому времени). Он признался правоохранителям, что он «тот, кого они ищут». Одежда мужчины была испачкана кровью жертв. Во время поисков он прятался в одном из дворов. Позднее глава МВД Северного Рейна подтвердил, что это был нападавший, и его заключили под стражу.

Подозреваемый в кровавой резне — 26-летний сириец, прибывший в Германию в 2022 году в статусе беженца. Личное дело мужчины, оказавшегося исламистом, было чистым. Напомним, ранее ИГИЛ* взяла на себя ответственность за произошедшее на фестивале в Германии. До того, как предполагаемый злоумышленник сдался, полиция задержала в приюте для беженцев другого сирийца. Сейчас выясняется его роль в случившемся.