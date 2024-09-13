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13 сентября, 05:40

Премьер Британии не нашёл слов для ответа на жёсткий сигнал Путина

Стармер не ответил на вопрос о Storm Shadow и уверил, что не ищет конфликта с РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпочёл не отвечать на вопрос по поводу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, но заверил, что страна не ищет конфликта с Москвой. Политик не стал комментировать слова президента РФ Владимира Путина, но поведал о важности своей поездки в США.

«По поводу визита в Вашингтон, я отправлюсь туда сегодня днём для проведения завтра встреч с президентом. Это стратегические встречи для обсуждения Украины и Ближнего Востока. Это будет на уровне стратегических обсуждений», — сказал британский премьер.

Вместе с тем Стармер отметил, что Украина имеет право на самооборону, и британские власти, «очевидно, будут полностью поддерживать» её. Россия сама «может немедленно положить конец этому конфликту», подчеркнул он. Британский премьер заметил, что страна «не ищет никакого конфликта с Россией, это ни в малейшей степени не входит в наши планы».

Байден и премьер Британии обсудят возможность разрешить ВСУ бить вглубь России
Байден и премьер Британии обсудят возможность разрешить ВСУ бить вглубь России

Ранее в Америке заявили, что правительство страны всё-таки может позволить ВСУ наносить удары по целям вглубь России. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не исключил, что НАТО в скором времени снимет ограничения на использование дальнобойного западного оружия ВСУ. Зеленский заявил, что Киев получает «позитивные сигналы» по ударам вглубь РФ.

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Наталья Афонина
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