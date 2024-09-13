Премьер Британии не нашёл слов для ответа на жёсткий сигнал Путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпочёл не отвечать на вопрос по поводу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, но заверил, что страна не ищет конфликта с Москвой. Политик не стал комментировать слова президента РФ Владимира Путина, но поведал о важности своей поездки в США.

«По поводу визита в Вашингтон, я отправлюсь туда сегодня днём для проведения завтра встреч с президентом. Это стратегические встречи для обсуждения Украины и Ближнего Востока. Это будет на уровне стратегических обсуждений», — сказал британский премьер.