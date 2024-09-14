Медведев пригрозил НАТО ядерным ударом и «гигантским расплавленным пятном» на месте Киева

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вмешался в полемику вокруг разрешения на использование ВСУ натовского высокоточного оружия для ударов по территории России и предупредил, что Москва сейчас проявляет терпение, которое может иссякнуть. Тогда возможным ответом на шаги Запада может стать ядерный удар.

«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами «вглубь территории»? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто «словесные интервенции». Русские не пересекут черты. Они просто пугают. Ядерный конфликт им ни к чему, они могут потерять больше, включая поддержку «глобального юга». И вообще – кому нужен апокалипсис? Ну, и прочее в таком же духе», – обратил внимание Медведев.

Он подчеркнул, что ядерный конфликт действительно никому не нужен – это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому власти России до сих пор не стали отдавать приказ о применении нестратегического или тем более стратегического ядерного оружия. Хотя, как заметил политик, для этого есть формальные предпосылки, которые понятны всему миру и соответствуют российской ядерной доктрине. В качестве примера Медведев привёл Курск. Несмотря на это Россия проявляет терпение, поскольку считает «ядерный ответ чрезвычайно сложным решением с необратимыми последствиями».

«Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец. А правы в итоге окажутся те умеренные западные аналитики, которые предупреждали: «Да, русские, скорее всего, не ответят таким образом… хотя вероятность всё же есть. К тому же ведь ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении», – пишет Медведев в Телеграм-канале.