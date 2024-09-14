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14 сентября, 07:39

Медведев пригрозил НАТО ядерным ударом и «гигантским расплавленным пятном» на месте Киева

Медведев не исключил возможности ядерного ответа России на шаги НАТО на Украине

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вмешался в полемику вокруг разрешения на использование ВСУ натовского высокоточного оружия для ударов по территории России и предупредил, что Москва сейчас проявляет терпение, которое может иссякнуть. Тогда возможным ответом на шаги Запада может стать ядерный удар.

«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами «вглубь территории»? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто «словесные интервенции». Русские не пересекут черты. Они просто пугают. Ядерный конфликт им ни к чему, они могут потерять больше, включая  поддержку «глобального юга». И вообще – кому нужен апокалипсис? Ну, и прочее в таком же духе», – обратил внимание Медведев.

Он подчеркнул, что ядерный конфликт действительно никому не нужен – это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому власти России до сих пор не стали отдавать приказ о применении нестратегического или тем более стратегического ядерного оружия. Хотя, как заметил политик, для этого есть формальные предпосылки, которые понятны всему миру и соответствуют российской ядерной доктрине. В качестве примера Медведев привёл Курск. Несмотря на это Россия проявляет терпение, поскольку считает «ядерный ответ чрезвычайно сложным решением с необратимыми последствиями».

«Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец. А правы в итоге окажутся те умеренные западные аналитики, которые предупреждали: «Да, русские, скорее всего, не ответят таким образом… хотя вероятность всё же есть. К тому же ведь ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении», – пишет Медведев в Телеграм-канале.

Итогом такого расклада станет гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ – Киева. Замглавы Совбеза РФ заключил на английском «Holy shit! It's impossible, but it happened» – «Это невозможно, но это произошло».

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Как уже писал Life.ru, российский лидер приравнял использование ВСУ западного высокоточного оружия дальнего радиуса действия для ударов по РФ к прямому участию НАТО в конфликте. Он объяснил, что Киев не способен совершать такие удары самостоятельно, а это значит – нажимать кнопки будут военные альянса. Белый дом с полной серьёзностью воспринял предупреждение Путина. Песков же уверен, что слова президента России достигли адресатов в НАТО.

Андрей Бражников
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