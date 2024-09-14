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14 сентября, 06:00

США выдвинули жёсткое требование после слов Путина, от которого содрогнулось НАТО

Кеннеди-младший требует от Байдена остановить безрассудную эскалацию на Украине

Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший потребовал у Белого дома остановить дискуссии об использовании украинскими военными американского высокоточного оружия для ударов по территории России. Он считает, что это приводит к безрассудной эскалации.

«Секретарь Блинкен, президент Байден остановите это! Остановите эту безрассудную эскалацию. Я говорю это не как политический партизан, а просто как гражданин мира», — сказал Кеннеди-младший, комментируя видео с предупреждением президента РФ Владимира Путина в адрес НАТО.

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Как уже писал Life.ru, российский лидер приравнял использование ВСУ западного высокоточного оружия дальнего радиуса действия для ударов по РФ к прямому участию НАТО в конфликте. Он объяснил, что Киев не способен совершать такие удары самостоятельно, а это значит – нажимать кнопки будут военные альянса. Белый дом с полной серьёзностью воспринял предупреждение Путина. Песков же уверен, что слова президента России достигли адресатов в НАТО.

Андрей Бражников
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