США выдвинули жёсткое требование после слов Путина, от которого содрогнулось НАТО

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший потребовал у Белого дома остановить дискуссии об использовании украинскими военными американского высокоточного оружия для ударов по территории России. Он считает, что это приводит к безрассудной эскалации.

«Секретарь Блинкен, президент Байден — остановите это! Остановите эту безрассудную эскалацию. Я говорю это не как политический партизан, а просто как гражданин мира», — сказал Кеннеди-младший, комментируя видео с предупреждением президента РФ Владимира Путина в адрес НАТО.