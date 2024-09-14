Кирби ещё раз заявил, что США не разрешали Киеву бить вглубь России

США продолжают придерживаться своей позиции относительно запрета на использование украинскими Вооружёнными силами американского оружия для ударов по территории России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

Он подчеркнул, что в подходе Вашингтона по этому вопросу никаких изменений не произошло и в ближайшее время не предвидится.