Кирби ещё раз заявил, что США не разрешали Киеву бить вглубь России
Кирби: США не будут снимать с ВСУ ограничения по ударам по России
США продолжают придерживаться своей позиции относительно запрета на использование украинскими Вооружёнными силами американского оружия для ударов по территории России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
Он подчеркнул, что в подходе Вашингтона по этому вопросу никаких изменений не произошло и в ближайшее время не предвидится.
Позднее прошли переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, на которых, как утверждал сам американский лидер, будет затронут вопрос ударов по России украинскими войсками. Однако в итоговом заявлении Белого дома не оказалось информации о каком-либо решении.
Ранее Кирби заявил, что США с полной серьёзностью воспринимают предупреждение президента РФ Владимира Путина. Российский лидер до этого уточнил, что использование высокоточного оружия дальнего радиуса действия будет восприниматься российской стороной как прямое участие НАТО в украинском конфликте.
defense.gov