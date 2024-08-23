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Регион
23 августа, 15:24

В Белом доме анонсировали очередной пакет вооружений для Киева

Кирби: США объявят о новом пакете вооружений Киеву

Американские власти передают Киеву новый пакет вооружений. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Я думаю, вы увидите, что мы подкрепим философскую поддержку независимости Украины более существенной помощью. В том числе новой военной помощью, которая поступит на Украину, чтобы помочь им защищать себя», — сказал он на брифинге.

Содержание нового пакета помощи Кирби раскрывать не стал. При этом ранее СМИ писали, что в составе нового транша могут оказаться ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin. Кроме того, Вашингтон намерен передать Украине артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, а также средства радиоэлектронной борьбы.


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А на днях Life.ru сообщал, что Германия отчиталась о поставке Украине ещё одной системы ПВО IRIS-T. Помимо того, в пакет очередной военной помощи вошли 14 тысяч артиллерийских снарядов, беспилотники и другое вооружение.


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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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