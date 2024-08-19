Германия отчиталась о поставках Украине ещё одной системы ПВО IRIS-T

Правительство Германии передало Киеву новый пакет военной помощи, куда вошли ещё одна система противовоздушной обороны IRIS-T, 14 тысяч артиллерийских снарядов, беспилотники и другое вооружение. Полный список опубликован на сайте Бундестага.

В пакет помощи также вошли 10 надводных дронов, 26 разведывательных беспилотников Vector и запчасти к ним, шесть погрузчиков HMEE и бронеавтомобиль Bergepanzer. Кроме того, Берлин передал Киеву 700 автоматических винтовок MK 556, десять снайперских винтовок HLR 338. В ВСУ также поступят некие "средства для обезвреживания взрывоопасных предметов", а также аптечки для оказания первой помощи с одобренной НАТО комплектацией.