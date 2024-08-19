Германия отчиталась о поставках Украине ещё одной системы ПВО IRIS-T
Правительство Германии передало Киеву новый пакет военной помощи, куда вошли ещё одна система противовоздушной обороны IRIS-T, 14 тысяч артиллерийских снарядов, беспилотники и другое вооружение. Полный список опубликован на сайте Бундестага.
В пакет помощи также вошли 10 надводных дронов, 26 разведывательных беспилотников Vector и запчасти к ним, шесть погрузчиков HMEE и бронеавтомобиль Bergepanzer. Кроме того, Берлин передал Киеву 700 автоматических винтовок MK 556, десять снайперских винтовок HLR 338. В ВСУ также поступят некие "средства для обезвреживания взрывоопасных предметов", а также аптечки для оказания первой помощи с одобренной НАТО комплектацией.
Отметим, что нынешний пакет помощи может стать для Германии последним. Текущее бюджетное планирование правительства ФРГ свидетельствует, что новые средства на поддержку Украины выделяться не будут. К слову, в Белом доме тоже размыто ответили на вопрос о дальнейшей поддержке Украины. Там анонсировали новые пакеты военной помощи, но не смогли назвать конкретных сроков.
IMAGO/HMB-Media