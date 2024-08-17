Раскрыты планы Германии сократить военную помощь Украине

Германия размышляет о сокращении военной помощи Украине. Текущее бюджетное планирование правительства ФРГ свидетельствует, что новые средства на эти цели выделяться не будут, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

По данным журналистов, канцлер и Минфин ФРГ приняли это решение в целях сокращения расходов. После утверждения бюджета Украине продолжат поставляться только ранее одобренные материалы, новые заявки приниматься не будут.

Издание уточнило, что данная просьба поступила министру обороны ФРГ Борису Писториусу от главы Минфина Кристиана Линднера. По плану поддержка Незалежной сократится вдвое в следующем году. А в 2027-м отправляться будет лишь десятая часть прежнего объёма. При этом денежные средства будут поступать не из бюджета страны, а с замороженных депозитов российского ЦБ.