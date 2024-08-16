Кирби размыто ответил на вопрос о дальнейшей поддержке Украины

Соединённые Штаты продолжат оказывать Украине военную поддержку. О новых поставках Пентагон объявит уже в обозримом будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мне нечего объявить вам прямо сейчас, но вы увидите, как мы продолжим выделять новые пакеты военной помощи Украине в следующие недели", — произнёс отставной контр-адмирал в интервью телеканалу MSNBC, не уточнив ни сроки поставок, ни содержимое пакетов помощи.