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16 августа, 03:40

Кирби размыто ответил на вопрос о дальнейшей поддержке Украины

Белый дом анонсировал новые пакеты военной помощи Украине

Соединённые Штаты продолжат оказывать Украине военную поддержку. О новых поставках Пентагон объявит уже в обозримом будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мне нечего объявить вам прямо сейчас, но вы увидите, как мы продолжим выделять новые пакеты военной помощи Украине в следующие недели", — произнёс отставной контр-адмирал в интервью телеканалу MSNBC, не уточнив ни сроки поставок, ни содержимое пакетов помощи.

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А тем временем российские военнослужащие продолжают превращать западную технику ВСУ в сгоревший металлолом в Курской области. Украинская армия уже лишилась на этом направлении нескольких американских броневиков Stryker, РЛС AN/МPQ-65 для ЗРК Patriot и других образцов техники. Также на этом направлении замечены британские танки Challenger 2, которые уже обрекли на скорую утилизацию.

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U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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