Советник Зеленского опроверг пункт «плана победы» о прекращении огня
Советник Зеленского Литвин опроверг данные Bild о плане остановки огня на фронте
Утверждение немецкого издания Bild о том, что украинский «план победы» содержит пункт о готовности киевского режима прекратить огонь на некоторых участках фронта — фейк. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.
«Bild распространил фейк. «План победы» Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены Зеленским в подготовку «плана победы», никто с Bild не говорил», — рассказал политик в беседе с «Украинской правдой».
По его словам, Киев до сих против заморозки конфликта. Он отметил, что «план победы» сначала покажут американским союзникам, так как от них и зависит «реализация его наполнения».
Напомним, Bild писал, что украинские власти заинтересованы в прекращении огня на некоторых участках линии соприкосновения. Уточнялось, что этот пункт содержится в стратегии Владимира Зеленского, которую политик в ближайшие недели лично презентует американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.
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