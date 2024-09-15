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15 сентября, 14:57

Советник Зеленского опроверг пункт «плана победы» о прекращении огня

Советник Зеленского Литвин опроверг данные Bild о плане остановки огня на фронте

Утверждение немецкого издания Bild о том, что украинский «план победы» содержит пункт о готовности киевского режима прекратить огонь на некоторых участках фронта — фейк. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Bild распространил фейк. «План победы» Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены Зеленским в подготовку «плана победы», никто с Bild не говорил», — рассказал политик в беседе с «Украинской правдой».

По его словам, Киев до сих против заморозки конфликта. Он отметил, что «план победы» сначала покажут американским союзникам, так как от них и зависит «реализация его наполнения».

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Напомним, Bild писал, что украинские власти заинтересованы в прекращении огня на некоторых участках линии соприкосновения. Уточнялось, что этот пункт содержится в стратегии Владимира Зеленского, которую политик в ближайшие недели лично презентует американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

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Александра Мышляева
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