Советник Зеленского опроверг пункт «плана победы» о прекращении огня

Утверждение немецкого издания Bild о том, что украинский «план победы» содержит пункт о готовности киевского режима прекратить огонь на некоторых участках фронта — фейк. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Bild распространил фейк. «План победы» Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены Зеленским в подготовку «плана победы», никто с Bild не говорил», — рассказал политик в беседе с «Украинской правдой».

По его словам, Киев до сих против заморозки конфликта. Он отметил, что «план победы» сначала покажут американским союзникам, так как от них и зависит «реализация его наполнения».