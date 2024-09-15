Зеленский собрался на поклон к Байдену и Трампу с единственной мольбой
Bild выяснила, что Зеленский лично попросит Байдена об ударах вглубь России
Владимир Зеленский намеревается лично представить президенту США Джо Байдену свою стратегию по ударам вглубь России во время визита в Вашингтон. Об отчаянном решении главы киевского режима сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на анонимные источники.
«С этой целью Зеленский в ближайшие недели отправится в США», — пишут авторы материала и отмечают, что своими планами гость с Незалежной намерен поделиться не только с действующим американским лидером, но и с кандидатами на пост президента — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис.
Ранее в рамках конференции Ялтинской европейской стратегии Зеленский отметил, что судьба его плана полностью находится в руках президента США Джозефа Байдена. Там же политик встретился и с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, поблагодарив его за помощь Киеву. Позже СМИ выяснили, что Байден решил не легализовывать дальнобойные удары вглубь России американским оружием, пока Зеленский не ознакомит его со своей стратегией «победы».
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