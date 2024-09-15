Зеленский собрался на поклон к Байдену и Трампу с единственной мольбой

Владимир Зеленский намеревается лично представить президенту США Джо Байдену свою стратегию по ударам вглубь России во время визита в Вашингтон. Об отчаянном решении главы киевского режима сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на анонимные источники.

«С этой целью Зеленский в ближайшие недели отправится в США», — пишут авторы материала и отмечают, что своими планами гость с Незалежной намерен поделиться не только с действующим американским лидером, но и с кандидатами на пост президента — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис.