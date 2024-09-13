Зеленский встретился с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Политики увиделись на ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. Об этом глава киевского режима написал в своих соцсетях.

Встреча Владимира Зеленского с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

«Благодарю за внимание к Украине и поддержку в обеспечении необходимой Украине международной помощи с начала полномасштабного вторжения. Украинцы умеют быть благодарны», — написал Зеленский.