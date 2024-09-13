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13 сентября, 15:47

Зеленский встретился с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Политики увиделись на ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. Об этом глава киевского режима написал в своих соцсетях.

Встреча Владимира Зеленского с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

«Благодарю за внимание к Украине и поддержку в обеспечении необходимой Украине международной помощи с начала полномасштабного вторжения. Украинцы умеют быть благодарны», — написал Зеленский.

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Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский ищет способы заманить Россию на второй «саммит мира». Украинская сторона хочет, чтобы вторая «мирная конференция» прошла в ноябре. В этом месяце он должен отправиться в Америку и встретиться с Байденом, чтобы показать свой план завершения конфликта с Россией.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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