План победы в поражении: На Западе объяснили, на что рассчитывает Зеленский в конфликте с РФ
Публицист Боуз: Зеленский хочет проиграть и втянуть Запад в войну с РФ
Действия Владимира Зеленского можно объяснить только желанием развязать третью мировую войну. Об этом на личной странице в социальной сети X написал ирландский публицист Чей Боуз.
«Теперь кажется очевидным, что «план победы» Зеленского заключается в том, чтобы проиграть», — пишет журналист.
По его словам, спасти свой режим Зеленский сможет лишь проиграв. Тогда союзникам бывшего юмориста, которые вложили так много средств в Киев, останется только развязать мировую войну, чтобы спасти режим диктатора.
В целом некоторые заявления Зеленского сложно объяснить иначе. Например, на днях он назвал российское контрнаступление в Курской области частью «украинского плана». По его словам, Киев изначально на это и рассчитывал. В Госдуме РФ такую стратегию оценили по достоинству.
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