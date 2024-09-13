Действия Владимира Зеленского можно объяснить только желанием развязать третью мировую войну. Об этом на личной странице в социальной сети X написал ирландский публицист Чей Боуз.

«Теперь кажется очевидным, что «план победы» Зеленского заключается в том, чтобы проиграть», — пишет журналист.