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13 сентября, 14:57

План победы в поражении: На Западе объяснили, на что рассчитывает Зеленский в конфликте с РФ

Публицист Боуз: Зеленский хочет проиграть и втянуть Запад в войну с РФ

Действия Владимира Зеленского можно объяснить только желанием развязать третью мировую войну. Об этом на личной странице в социальной сети X написал ирландский публицист Чей Боуз.

«Теперь кажется очевидным, что «план победы» Зеленского заключается в том, чтобы проиграть», — пишет журналист.

По его словам, спасти свой режим Зеленский сможет лишь проиграв. Тогда союзникам бывшего юмориста, которые вложили так много средств в Киев, останется только развязать мировую войну, чтобы спасти режим диктатора.

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В целом некоторые заявления Зеленского сложно объяснить иначе. Например, на днях он назвал российское контрнаступление в Курской области частью «украинского плана». По его словам, Киев изначально на это и рассчитывал. В Госдуме РФ такую стратегию оценили по достоинству.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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