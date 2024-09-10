ВС РФ начали масштабное контрнаступление под Курском и выбили ВСУ из Гордеевки за 1,5 часа
Mash: ВС РФ начали контрнаступление в Курской области и выбили ВСУ из Гордеевки
ВС РФ во вторник, 10 сентября, начали масштабное контрнаступление в Курской области. Как сообщает Mash, за полтора часа российские военные выбили противника из села Гордеевка Кореневского района. В общей сложности за сутки освобождено более десятка километров.
По данным телеграм-канала, эту операцию провели военнослужащие 155 МП. Они зашли в Гордеевку с четырёх сторон: сёл Коренёво, Кульбаки, Мартыновка и посёлка Нечаев. Наши бойцы выдавили противника, ВСУ отступили с большими потерями.
Сейчас российские военные наступают в районах Апанасовки и Мартыновки. Операция по освобождению территории Суджанского района продолжается.
В Курской области за минувшие сутки российские войска отбили шесть атак ВСУ. В результате украинская армия потеряла 40 военных и танк. За месяц с небольшим ВСУ потеряли там 11,8 тысячи военнослужащих и 93 танка, а также множество другой техники.
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