ВС РФ начали масштабное контрнаступление под Курском и выбили ВСУ из Гордеевки за 1,5 часа

ВС РФ во вторник, 10 сентября, начали масштабное контрнаступление в Курской области. Как сообщает Mash, за полтора часа российские военные выбили противника из села Гордеевка Кореневского района. В общей сложности за сутки освобождено более десятка километров.

По данным телеграм-канала, эту операцию провели военнослужащие 155 МП. Они зашли в Гордеевку с четырёх сторон: сёл Коренёво, Кульбаки, Мартыновка и посёлка Нечаев. Наши бойцы выдавили противника, ВСУ отступили с большими потерями.