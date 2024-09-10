Потери ВСУ в курском приграничье приближаются к 12 тысячам военнослужащих, сообщило МО

За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 380 военнослужащих, сообщило Минобороны. Также противник лишился ряда образцов техники.

«Потери ВСУ составили <...> 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей», — говорится в сообщении.

За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли, в частности, 11800 военнослужащих, 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 649 боевых бронированных машин, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов.