Минобороны показало видео сброса авиабомб на ВСУ в Курской области
Российские Су-34 забросали авиабомбами сборище ВСУ в Курской области
Российские пилоты истребителя Су-34 с помощью авиабомб уничтожили скопление живой силы ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России и публикует видео боевой охоты.
Сброс авиабомб на ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны РФ
«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — рассказали в МО РФ.
Подразделения ВСУ разнесли авиационными бомбами с модулем УМПК, позволяющим наносить точные удары с безопасного расстояния от линии фронта. Самолёты вернулись на базу, получив от разведки подтверждение о том, что все цели удалось поразить, уточнили в ведомстве.
Ранее российская армия уничтожила место дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Орудия одиночными выстрелами разносили бетонное сооружение, в котором засела группа украинских боевиков.
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