Минобороны показало видео сброса авиабомб на ВСУ в Курской области

Российские пилоты истребителя Су-34 с помощью авиабомб уничтожили скопление живой силы ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России и публикует видео боевой охоты.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области» , — рассказали в МО РФ.

Подразделения ВСУ разнесли авиационными бомбами с модулем УМПК, позволяющим наносить точные удары с безопасного расстояния от линии фронта. Самолёты вернулись на базу, получив от разведки подтверждение о том, что все цели удалось поразить, уточнили в ведомстве.