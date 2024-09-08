ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 12:11

Минобороны показало видео сброса авиабомб на ВСУ в Курской области

Российские Су-34 забросали авиабомбами сборище ВСУ в Курской области

Российские пилоты истребителя Су-34 с помощью авиабомб уничтожили скопление живой силы ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России и публикует видео боевой охоты.

Сброс авиабомб на ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны РФ

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — рассказали в МО РФ.

Подразделения ВСУ разнесли авиационными бомбами с модулем УМПК, позволяющим наносить точные удары с безопасного расстояния от линии фронта. Самолёты вернулись на базу, получив от разведки подтверждение о том, что все цели удалось поразить, уточнили в ведомстве.

Подполье сообщило об ударе по военным объектам ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по военным объектам ВСУ в Харьковской области

Ранее российская армия уничтожила место дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Орудия одиночными выстрелами разносили бетонное сооружение, в котором засела группа украинских боевиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров