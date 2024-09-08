Подполье сообщило об ударе по военным объектам ВСУ в Харьковской области

В город Чугуев Харьковской области поздно вечером и ночью были слышны взрывы. Россия нанесла удары по различным военным объектам. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилетело в село Малиновка, пригород Чугуева в военной части, которая расположилась в лесном массиве рядом с железнодорожной платформой Малиновка. На территорию В/Ч заходит железнодорожная ветка. Удар пришёлся рядом с КПП возле места известного как «59 квартал», — говорится в его телеграм-канале.

По словам Лебедева, также ВС РФ нанесли удар по селу Скрипаи. Удар пришёлся «в стороне окопавшихся в лесном массиве рядом со стрельбищем бандеровцев». В итоге личный состав ВСУ быстро разбежался по роще.