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8 сентября, 11:24

Подполье сообщило об ударе по военным объектам ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ атаковали Малиновку и Скрипаи в Харьковской области

В город Чугуев Харьковской области поздно вечером и ночью были слышны взрывы. Россия нанесла удары по различным военным объектам. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилетело в село Малиновка, пригород Чугуева в военной части, которая расположилась в лесном массиве рядом с железнодорожной платформой Малиновка. На территорию В/Ч заходит железнодорожная ветка. Удар пришёлся рядом с КПП возле места известного как «59 квартал», говорится в его телеграм-канале.

По словам Лебедева, также ВС РФ нанесли удар по селу Скрипаи. Удар пришёлся «в стороне окопавшихся в лесном массиве рядом со стрельбищем бандеровцев». В итоге личный состав ВСУ быстро разбежался по роще.

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До этого бойцы РФ смогли уничтожить пункт дислокации Украины в зоне ответственности группировки «Запад». Парни поразили цель расчётами самоходных гаубиц «Мста-С». Орудия производили одиночные выстрелы беглым огнём по бетонному сооружению, в котором была группа военных ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM /

Наталья Афонина
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