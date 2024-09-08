Российский удар по важному объекту ВСУ под Полтавой привёл к мощной взрывной волне
Подполье: ВС РФ атаковали склад ГСМ в аэропорту под Полтавой
Российская армия нанесла сокрушительный удар по складу ГСМ украинской армии, располагающемуся в аэропорту в пригороде Полтавы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам местных властей, пострадавших среди гражданских не было, однако полыхало всё весьма жутко. А вот о возможных потерях среди ВСУ там умолчали. Согласно сведениям подполья, целью Российской армии был склад ГСМ, организованный ВСУ на территории аэропорта. Взрыв вызвал появление мощной ударной волны, поделились наблюдениями в сопротивлении.
Ранее ночью украинские СМИ рассказали о том, что в Полтаве и Сумах прогремела серия взрывов. Согласно официальным данным, в Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.
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