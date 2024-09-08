Российская армия нанесла сокрушительный удар по складу ГСМ украинской армии, располагающемуся в аэропорту в пригороде Полтавы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По словам местных властей, пострадавших среди гражданских не было, однако полыхало всё весьма жутко. А вот о возможных потерях среди ВСУ там умолчали. Согласно сведениям подполья, целью Российской армии был склад ГСМ, организованный ВСУ на территории аэропорта. Взрыв вызвал появление мощной ударной волны, поделились наблюдениями в сопротивлении.