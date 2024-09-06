Источник: ВСУ потеряли полтысячи специалистов при ударе по военному центру в Полтаве

В результате удара по учебному центру ВСУ в Полтаве украинские войска потеряли более 500 специалистов. Об этом сообщил высокопоставленный источник.

«Погибло и ранено около 500 специалистов. Среди погибших и раненых военнослужащие ВСУ и нацгвардии — специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов», — приводит его слова РИА «Новости».

По словам источника, также погибли и ранены иностранные наёмники и инструкторы, в частности из Германии, Польши, Франции и Швеции. Удары по пунктам дислокации ВСУ и наёмников, а также по военным объектам отныне будут регулярными, добавил собеседник агентства.