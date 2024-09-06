Источник: ВСУ потеряли полтысячи специалистов при ударе по военному центру в Полтаве
РИАН: ВСУ потеряли более 500 специалистов при ударе по учебному центру в Полтаве
Последствия ракетного удара ВС РФ по военному институту в Полтаве. Обложка © Telegram / «Политика Страны»
В результате удара по учебному центру ВСУ в Полтаве украинские войска потеряли более 500 специалистов. Об этом сообщил высокопоставленный источник.
«Погибло и ранено около 500 специалистов. Среди погибших и раненых военнослужащие ВСУ и нацгвардии — специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов», — приводит его слова РИА «Новости».
По словам источника, также погибли и ранены иностранные наёмники и инструкторы, в частности из Германии, Польши, Франции и Швеции. Удары по пунктам дислокации ВСУ и наёмников, а также по военным объектам отныне будут регулярными, добавил собеседник агентства.
Напомним, 3 сентября стало известно, что ВС РФ ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. Официально на Украине заявили о 55 погибших. Западные СМИ указывают, что Киев деморализован этим ударом. В Минобороны РФ подчеркнули, что в данном центре под руководством зарубежных инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторы БПЛА, которые наносили удары по мирной инфраструктуре России.