«Сбить не сможете»: В США раскрыли, в чём секрет эффективности российского удара по Полтаве

Эффективность удара российских сил по военному объекту ВСУ в Полтаве 3 сентября объясняется невозможностью перехватить гиперзвуковые ракеты РФ. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Эти ракеты летят со скоростью 4500 миль в час. Вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полёта», — отметил он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.