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6 сентября, 12:47

«Сбить не сможете»: В США раскрыли, в чём секрет эффективности российского удара по Полтаве

Полковник Макгрегор: Удар по Полтаве показал, что ракеты РФ нельзя перехватить

Эффективность удара российских сил по военному объекту ВСУ в Полтаве 3 сентября объясняется невозможностью перехватить гиперзвуковые ракеты РФ. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Эти ракеты летят со скоростью 4500 миль в час. Вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полёта», — отметил он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

По словам офицера, гиперзвуковое оружие РФ достаточно смертоносно, ему трудно что-то противопоставить, так как баллистические ракеты маневрируют при подлёте к цели. Эксперт подчеркнул, что США не имеют подобных вооружений.

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Как сообщал Life.ru, ВС РФ ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. По последним данным, число погибших выросло до 55. Западные СМИ указывают, что Киев деморализован этим ударом. В Минобороны РФ подчеркнули, что в данном центре под руководством зарубежных инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторы БПЛА, которые наносили удары по мирной инфраструктуре России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Никита Осипов
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