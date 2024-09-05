Прямо в цель: В Германии опровергли данные Киева о якобы больнице на месте удара по училищу в Полтаве
Bild: Уничтоженное ударом РФ училище в Полтаве обучало военных со всей Украины
Результат ракетного удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве. Обложка © Telegram / Суспільне Полтава
Училище связи в Полтаве, ставшее целью крупного ракетного удара российских войск, обучало бойцов ВСУ со всей Украины, в том числе фронтовиков. Об этом рассказала немецкая газета Bild.
«Именно здесь Украина готовит специалистов по телекоммуникациям для защиты от России... В Полтаву на обучение отправляют солдат со всей Украины и с фронта», — говорится в публикации.
Журналисты добавили, что не смогли верифицировать заявления Правительства Украины и, в частности, Владимира Зеленского, о якобы нахождении в том районе больницы.
Напомним, российские войска ударили «Искандером» по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы тренировали украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. По сообщения жителей города, при ударе погибли около 730 военных. В Минобороны указали, что в центре также обучались операторы БПЛА, которые наносили удары по мирной инфраструктуре РФ.