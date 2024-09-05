Прямо в цель: В Германии опровергли данные Киева о якобы больнице на месте удара по училищу в Полтаве

Училище связи в Полтаве, ставшее целью крупного ракетного удара российских войск, обучало бойцов ВСУ со всей Украины, в том числе фронтовиков. Об этом рассказала немецкая газета Bild.

«Именно здесь Украина готовит специалистов по телекоммуникациям для защиты от России... В Полтаву на обучение отправляют солдат со всей Украины и с фронта», — говорится в публикации.