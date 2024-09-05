«Вывозили КамАЗами»: Морг Полтавы переполнен после мощного удара по военному институту, заявил житель

Уже более 700 тел украинских солдат находится в полтавском морге после ударов «Искандера» по военному Институту связи. Об этом в социальных сетях пишут местные жители, одним из них оказался блогер Богдан. Его откровения — на видео.

Блогер из Полтавы — о последствиях удара ВС РФ по институту связи. Видео © TikTok / bogdagcg6r7

"В морге 760 тел уже", — заявил один из подписчиков Богдана.

По словам мужчины, это внушительное число не является окончательным, а тела погибших «вывозили КамАЗами», многие были с оторванными конечностями. Блогер потребовал местные власти не скрывать число пострадавших.