«Вывозили КамАЗами»: Морг Полтавы переполнен после мощного удара по военному институту, заявил житель
Блогер из Полтавы заявил о минимум 760 погибших при ударе по институту связи
Последствия прилёта ракет ВС РФ по военному институту в Полтаве. Обложка © Telegram / Актуально Полтава
Уже более 700 тел украинских солдат находится в полтавском морге после ударов «Искандера» по военному Институту связи. Об этом в социальных сетях пишут местные жители, одним из них оказался блогер Богдан. Его откровения — на видео.
Блогер из Полтавы — о последствиях удара ВС РФ по институту связи. Видео © TikTok / bogdagcg6r7
"В морге 760 тел уже", — заявил один из подписчиков Богдана.
По словам мужчины, это внушительное число не является окончательным, а тела погибших «вывозили КамАЗами», многие были с оторванными конечностями. Блогер потребовал местные власти не скрывать число пострадавших.
Недавно директор учебного центра в Полтаве Игорь Мацюк подтвердил, что ракетный удар ВС РФ привёл к значительным потерям в рядах украинских военных. Он утверждает, что солдаты не успели добраться до бомбоубежища из-за частых атак, что и объясняет большое количество погибших.