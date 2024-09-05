Не успели: Директор центра в Полтаве подтвердил гибель большого числа солдат ВСУ
Директор учебного центра в Полтаве объяснил большое число погибших солдат ВСУ
Директор учебного центра в украинской Полтаве Игорь Мацюк подтвердил большое число погибших украинских военных при ракетном ударе ВС РФ по учреждению. По его словам, бойцы ВСУ не успели добраться до бомбоубежища из-за частоты ударов, с чем и связаны такие потери.
«Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — заявил Мацюк в беседе с The New York Times (NYT).
Также один из источников газеты сообщил, что в данном центре обучали работе с радиоэлектронным оборудованием, используемым в военных целях
Напомним, ВС России ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. По последним данным, число погибших военных ВСУ выросло до 53. Западные СМИ указывают, что Киев деморализован этим ударом. В Минобороны РФ указали, что в данном центре под руководством зарубежных инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторы БПЛА, которые наносили удары по мирной инфраструктуре России.
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