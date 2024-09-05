Не успели: Директор центра в Полтаве подтвердил гибель большого числа солдат ВСУ

Директор учебного центра в украинской Полтаве Игорь Мацюк подтвердил большое число погибших украинских военных при ракетном ударе ВС РФ по учреждению. По его словам, бойцы ВСУ не успели добраться до бомбоубежища из-за частоты ударов, с чем и связаны такие потери.

«Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — заявил Мацюк в беседе с The New York Times (NYT).