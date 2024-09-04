«Тряслись и не знали, что делать»: Украинский медик связал потери в Полтаве с плохой подготовкой врачей
Украинский медик рассказал о первых минутах после удара по училищу ВСУ в Полтаве
Последствия ракетного удара ВС РФ по военному институту в Полтаве. Обложка © Telegram / Актуально Полтава
Медик украинского добровольческого батальона «Госпитальеры» Игорь Ткачёв рассказал в соцсетях о том, что происходило в первые минуты после прилётов по скоплению ВСУшников в Полтаве. Сами «Госпитальеры», по его словам, приехали на место раньше скорой помощи.
«Дальше всё было в телах, крови, криках, стонах, боли и смерти. Перед нами стоял старый огромный ЗИЛ, в который просто грузили раненых. Их клали на тряпки, одеяла, двери, поднимали почти выше головы и забрасывали в багажник. Я даже не успел посмотреть, что с ними. Когда пришёл, то уже просто помогал добрасывать последних раненых», — написал Ткачёв.
По его словам, у ЗИЛа лежали ещё десятки тел. Спасатели и военные выносили погибших под деревья, где организовался стихийный сортировочный пункт. У них по большей части были проникающие ранения и повреждения конечностей. Некоторые умирали на сортировочном пункте, некоторые — по пути в больницу, отметил Ткачёв. По его мнению, многие погибли из-за некачественных турникетов для остановки кровотечения и плохой подготовки врачей. Кроме того, почти никто на месте не умел оказывать экстренную помощь. Прибывших медиков доброволец описывает как растерянных «молодых девушек с длинными ногтями», которые «тряслись и не знали, что делать».
Напомним, ВС России ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. По последним данным, число погибших военных ВСУ выросло до 53. Западные СМИ указывают, что Киев деморализован этим ударом. В Минобороны РФ указали, что в данном центре под руководством зарубежных инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторы БПЛА, которые наносили удары по мирной инфраструктуре России.