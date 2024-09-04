«Тряслись и не знали, что делать»: Украинский медик связал потери в Полтаве с плохой подготовкой врачей

Медик украинского добровольческого батальона «Госпитальеры» Игорь Ткачёв рассказал в соцсетях о том, что происходило в первые минуты после прилётов по скоплению ВСУшников в Полтаве. Сами «Госпитальеры», по его словам, приехали на место раньше скорой помощи.

«Дальше всё было в телах, крови, криках, стонах, боли и смерти. Перед нами стоял старый огромный ЗИЛ, в который просто грузили раненых. Их клали на тряпки, одеяла, двери, поднимали почти выше головы и забрасывали в багажник. Я даже не успел посмотреть, что с ними. Когда пришёл, то уже просто помогал добрасывать последних раненых», — написал Ткачёв.