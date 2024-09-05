Недавний ракетный удар по учебному центру в Полтаве оказался разрушительным для украинских вооружённых сил. Согласно последним данным, последствия атаки затронули Полтавский военный институт связи, где могли находиться ключевые военные специалисты, готовившиеся к управлению современными системами радиообнаружения.

Британский эксперт Александр Меркурис поделился своим анализом в блоге на YouTube, отметив, что удар мог серьёзно подорвать возможности Украины. В своём выступлении он предположил, что среди ликвидированных могли быть операторы дронов и военнослужащие, обучавшиеся под руководством шведских инструкторов для управления комплексами АВАКС и другими радарами.

«Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. <...> Это нанесло сильнейший урон Украине», — подчеркнул эксперт.